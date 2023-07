A Jolanda di Savoia arriva il Punto Prelievi, il sindaco Pezzolato soddisfatto

Ha aperto ufficialmente mercoledì scorso il Punto prelievi a Jolanda di Savoia, che si affianca al servizio dell’infermiere di famiglia e di comunità (Ifec) del Dipartimento Assistenziale Tecnico Riabilitativo della Prevenzione e Sociale, attivo da novembre 2022 e che è diventato nel tempo un punto di riferimento per la salute della comunità di Jolanda. Il nuovo Punto Prelievi sarà operativo tutti i mercoledì mattina, dalle 7.30 alle 9, nella struttura sanitaria in via Roma 11. L’apertura, spiega il sindaco di Jolanda di Savoia Paolo Pezzolato, "è il frutto di anni di lavoro, iniziato nel 2017.

Nell’ultimo periodo la collaborazione con l’Azienda Usl di Ferrara si è concretizzata fino all’apertura del nuovo centro. Ringraziamo tutti i tecnici che hanno collaborato per questo importantissimo traguardo".