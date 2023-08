A Lampedusa altri sedici sbarchi

Sono saliti a 16 – a partire dalla mezzanotte di ieri – gli sbarchi a Lampedusa, dove nelle ultime ore sono approdati altri 268 migranti. Sulle sei carrette del mare intercettate dagli uomini della guardia di finanza e della guardia costiera e dalle motovedette di Frontex viaggiavano gruppi da un minimo di 36 a un massimo 54 persone. Tra loro anche 31 donne e 17 minori. Dopo un primo triage sanitario, sono stati condotti nell’hotspot di contrada Imbriacola, dove si trovano al momento oltre 1.700 ospiti. Con gli ultimi arrivi salgono a 619 i migranti sbarcati nella giornata di ieri sulla più grande delle Pelagie.

Nuovo soccorso per la Open Arms. Circa 150 persone sono state tratte in salvo in acque internazionali: viaggiavano su un’imbarcazione di legno con doppio fondo. "Eravamo l’unico assetto in grado di soccorrere" spiegano dall’ong che già l’altro ieri aveva effettuato un’operazione di soccorso nel Mediterraneo centrale. A essere tratte in salvo erano state 26 persone, tra cui due donne, un bambino di un anno e uno di cinque anni. Tra i migranti, che arrivavano da Liberia, Gambia, Guinea Conakry, Eritrea, Nigeria o Sudan, c’erano diversi casi di ustioni causate dalla miscela di benzina e acqua di mare.