"A Landini della Cgil dico che le lotte del sindacato sono state tutte perdenti"

Caro Carlino,

in occasione del 25 aprile e della festa della Liberazione, il segretario della CGIL Landini ha affermato in TV che, quello doveva essere un giorno di “lotta” e non un giorno “sobrio”, come invece aveva affermato un membro del Governo. Vorremmo ricordare a Landini che gli italiani, di “ lotte e di battaglie” ne hanno viste e fatte tante in questi ultimi 50 anni, a fianco del sindacato e della Sinistra, ma che purtroppo, sono risultate tutte fallimentari e perdenti per i lavoratori, i pensionati e per tanti risparmiatori. Vorremmo ricordarne solo alcune. 1) Lotte e manifestazioni, anche violente, negli anni 70 e 80, per avere il sistema politico, burocratico, totalitario dell’Urss e dell’est Europa, considerati dalla CGIL e dalla Sinistra il “Paradiso” dei lavoratori. Quel paradiso prevedeva stipendi e pensioni basse, uguali per tutti e, un’equa distribuzione della povertà. Infatti, non fu casuale negli anni a venire, l’azzeramento da parte dei Governi di Sinistra, dei vantaggi previsti dallo “Statuto del Lavoratori”, voluto nel 1971 dal Ministro Brodolini, che prevedeva invece la distribuzione della ricchezza per lavoratori e pensionati. 2) E che dire della politica del “No a tutto” che, col Referendum dell’87 (voluto da esponenti del PCI), ha bandito dall’ Italia il nucleare pulito, col risultato di farci pagare le bollette più care d’Europa e renderci succubi di quelli che il nucleare ce l’hanno come la Francia? 3) Che dire dei fallimenti della Coop Costruttori del 2003 e della Cassa di Risparmio poi, che hanno privato tanti ferraresi del lavoro e tutti i loro risparmi? In questi casi, per la verità, di “lotte e di battaglie” da parte della Sinistra, se ne sono viste poche. Grazie,

g. b.

* * *

VIA COMACCHIO, ERBA ALTA

E MANCA UNA CICLABILE

Caro Carlino,

ci sono dei tratti di via Comacchio dopo Villa Fulvia, che credo siano di competenza della Provincia, che hanno l’erba alta sui cigli della strada. Inoltre perché mancano i guard rail a Cocomaro di Cona dove l’argine della via è particolarmente alto? È la strada principale che porta all’ospedale di Cona ma ha bisogno di più sicurezza per chi la percorrere spesso . E quando una pista ciclabile lungo la via Comacchio?

f. m.