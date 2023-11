A lezione all’istituto agrario Navarra. Cosa fare se un trattore si ribalta

L’Ente bilaterale agricolo provinciale Favlaf-Ebat, in collaborazione con la Fondazione per l’Agricoltura Fratelli Navarra e l’Istituto Agrario F.lli Navarra, mette a disposizione delle aziende e dei lavoratori agricoli, che contribuiscono all’Ente, e degli studenti dell’Istituto, un simulatore di ribaltamento trattrice agricola. Con l’intervento di due istruttori che si occuperanno dello svolgimento di una parte teorica e pratica, verranno messi in evidenza i rischi e le gravi conseguenze derivanti dal mancato o non corretto utilizzo dei dispositivi di protezione in dotazione ad un trattore, andando a riprodurre l’esperienza diretta del rovesciamento. Alle aziende e ai lavoratori agricoli sono riservati i pomeriggi del giorno 22 e 23 novembre, dalle 14 alle 17 (quattro turni), e l’intera giornata del 24 novembre, dalle 8 alle 13 (cinque turni) e dalle 14 alle 18 (quattro turni). Le mattine del 22 e 23 novembre sono dedicate agli studenti dell’Istituto Agrario.