A lezione dai militari per imparare a difendersi dalla rete

I carabinieri della Compagnia di Portomaggiore hanno incontrato oltre cento studenti appartenenti alle classi prime, seconde e terze del Liceo delle Scienze Applicate e dell’Istituto Professionale del Levi Montalcini. I militari hanno preso spunto dalla presentazione del calendario storico dell’Arma. Il calendario si configura come un dialogo epistolare tra un maresciallo, che ha da poco perso la moglie, ed il proprio figlio adolescente, alle prese con le sfide del quotidiano. Lettere profonde, in cui si toccano temi quali il bullismo, la devianza giovanile, la violenza di genere e il "revenge porn", che hanno costituito lo spunto per affrontare con gli studenti tematiche di interesse e di stretta contemporaneità. Durante l’incontro sono stati toccati anche altri temi, come l’uso ragionato e consapevole della rete e il fenomeno dell’adescamento on line.