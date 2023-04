A lezione dai militari sui rischi della rete

Anche durante quest’anno scolastico i Carabinieri della Compagnia di Cento hanno incontrato gli studenti, delle scuole medie di primo e secondo grado, per diffondere la "Cultura della Legalità". Gli istituti comprensivi "Pascoli", "Il Guercino" e "Lamborghini" di Cento, oltre agli "IIS F.lli Taddia", "IIS Bassi Burgatti" e "IC di Terre del Reno" hanno ospitato i Carabinieri che, rivolgendosi ai ragazzi accompagnati dai loro insegnanti, hanno affrontato varie tematiche. Si sono infatti toccati molteplici aspetti e temi di attualità, per sensibilizzare i giovani su problematiche che spesso li vedono coinvolti, sia come ignare vittime indifese sia come possibili responsabili di comportamenti che, per la giovane età ed inesperienza, loro stessi non ritengono lesivi dei diritti altrui o di norme di legge.

Bullismo, cyberbullismo, sicurezza stradale, rischi della rete, assunzione di stupefacenti, effetti sullo sviluppo del proprio corpo con conseguenti sanzioni di natura penale o amministrativa derivanti dall’uso delle droghe, la loro detenzione o cessione a terzi, e più in generale una informazione sulle responsabilità penali e civili in relazione all’età ed all’acquisita parziale o completa capacità di intendere e di volere al raggiungimento dei quattordici e diciotto anni. A margine degli incontri partecipati con interesse, i carabinieri hanno illustrato le principali attività che ogni giorno svolgono su tutto il territorio, spiegando che le istituzioni scolastiche e Arma dei Carabinieri, con questi incontri perseguono l’obiettivo di formare gli uomini e le donne di domani, informandoli e formandoli sul rispetto delle regole e del prossimo, principi cardine per la costituzione di una sana società. Soltanto così si formano i cittadini del domani.

l.g.