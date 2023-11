A lezione dalla forestale, i bambini imparano la cura del verde

Sarà un giorno da ricordare per gli alunni e gli insegnanti, un giorno nel segno del verde. Martedì 21, nel corso della mattinata, gli uomini della Forestale porteranno una pianta nella scuola Scuola Secondaria di I Grado di Consandolo, plesso che fa parte del comprensivo Giorgio Bassani di Argenta. I carabinieri del corpo forestale la pianteranno nello spazio della scuola, illustreranno le sue caratteristiche e spiegheranno ai bambini quanto è importante prendersi cura del verde. Sarà una sorta di lezione all’aria aperta, al posto dei libri la natura che si svela. L’idea è stata promossa a pieni voti dalla dirigente scolastica professoressa Rossella Paola Ietto (foto), che è a capo dell’istituto comprensivo ‘Giorgio Bassani’, comprensivo articolato in scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° Grado che si trova in via Giacomo Matteotti 24d, ad Argenta. "Una lezione ai ragazzi, per insegnare loro l’amore per l’ambiente che lo circonda".