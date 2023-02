A lezione di consapevolezza

VIGARANO MAINARDA

‘Il mese delle donne’ voluto dall’amministrazione comunale di Vigarano Mainarda, è iniziato venerdì sera con il corso di Empowerment femminile, tenuto dalla psicologo e psicoterapeuta Giorgio Faccioli. Una novità per il Comune di Vigarano al quale hanno partecipato una sessantina di persone. Il corso gratuito che avrà cadenza settimanale sarà aperto alle donne. L’obiettivo è trattare temi complessi e reali in modo semplice e diretto permettendo un completo coinvolgimento da parte dei partecipanti. L’amministrazione comunale annuncia con questo primo incontro una serie di eventi dedicati alle donne sia per dare centralità alla figura della donna ma anche per sviluppare le tematiche femminili in un ambiente armonioso. Le iscritte al corso sono già venticinque ma le adesioni sono aperte. Verrà poi pubblicata nei prossimi giorni la data di inizio del corso che si terrà nella sala multimediale.