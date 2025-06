A lezione di diritti. Festa e premiazioni con le scuole materne

Hanno partecipato in tanti, ieri mattina, alla cerimonia di premiazione del concorso narrativo "Natural…mente diritti - la narrazione dei diritti naturali dei bambini e delle bambine" indetto dalla Fism (Federazione italiana scuole materne) di Ferrara e con il patrocinio di istituzioni, associazioni e realtà da sempre radicate sul territorio, fra le quali il Resto del Carlino.

Festa grande, insomma, per la biblioteca per ragazzi Casa Niccolini che ha ospitato la manifestazione presentata da Elisa Gottardo, coordinatrice pedagogica di Fism Ferrara e animatrice del premio. Folta l’adesione al concorso con 48 elaborati pervenuti, rappresentativi sia di scuole dell’infanzia e nidi privati associati a Fism, sia di scuole private non associate, sia di scuole e nidi comunali, sia di scuole dell’infanzia statali. Le scuole che si sono aggiudicate i primi posti hanno ricevuto premi (2000 euro in totale) a sostegno della didattica. Questi i risultati.

Categoria "Parole e immagini" (20 lavori totali da 17 realtà educative differenti). 1° posto: scuola Fism Braghini Rossetti - Pontelagoscuro – "I ragni e la neve" dell’educatrice Simona Buzzoni e bambini della sezione di scuola dell’infanzia. 2ª scuola Fism San Domenico Savio - Codigoro - "Otto dentro la valigia" - della mamma Giulia Facci e dei bambini della scuola. 3ª Nido d’Infanzia "Il Trenino" - S. Martino - Ferrara - "Profumo d’infanzia" - delle educatrici Giorgia Lenzi, Michela Caselli, Lara Romagnoli, e dei bambini della sezione piccoli del nido. Premio speciale alla Scuola dell’infanzia Fism Braghini Rossetti - Pontelagoscuro - "Ambra e i suoi super poteri" - della volontaria Sofia Corelli e Alberta Bergami.

Categoria Immagini che parlano da sole (14 lavori da 13 realtà educative). 1° premio Scuola S. Vincenzo - Ferrara - "Adoro sporcarmi le mani" - delle insegnanti Giovanna Sbeghen, Annalisa Frijio, Maria Chiara Palazzi e dei bambini della scuola. 2^ Scuola FISM Santa Maria Goretti di Monticelli - "Tommy non sporcarti" - dell’insegnante Francesca Trasforini e dei bambini della scuola. 3^ Scuola statale Dante Alighieri (sezione D) - IC. Il Guercino - Cento - "Un giardino pieno di sorprese" - delle insegnanti Ilaria Domeneghetti, Elena Alberghini e Chiara Maria Saletti e dei bambini della sezione.

Categoria Suoni di parole. 1° posto -Polo d’Infanzia Beata Beatrice II D’este - Contrapò - "Piccoli sogni Grandi ali" - delle insegnanti Sara Masetti, Roberta Zerbini ed Elisa Moratelli e i bambini della scuola. 2^ Scuola dell’Infanzia "Sacro Cuore" S. Agostino - Terre del Reno - "Direzione diritti" - delle insegnanti Clarissa Pizzotti e Francesca Vignudelli e dei bambini della scuola. Terzo posto- scuola statale Alighieri sezione 1 - IC. Il Guercino - Cento - "Nel paese del silenzio"- delle insegnanti Lisa Gavioli e Sara Giacomelli e i bambini della sezione.

Alessandro Fiorini, presidente Fism, ha affermato: "Il tema dei diritti naturali dei bambini è essenziale per poter lavorare nel territorio, e in particolare all’interno dei servizi educativi e in famiglia, alla realizzazione di una cultura educativa che valorizza l’importanza dello stare a contatto della natura, il gioco creativo e di relazione, prendendo le distanze dall’abuso delle nuove tecnologie, sempre più dilagante anche tra i bambini da 0 a 6 anni".

Alberto Lazzarini