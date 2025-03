A lezione di fisica con il prof Schettini oggi al Teatro Nuovo

Dopo il sold out dello scorso anno, domani alle 21 torna, al Teatro Nuovo di Ferrara, registrando di nuovo il tutto esaurito, il noto professore di fisica Vincenzo Schettini. In tutta Italia sono milioni le persone che seguono le lezioni di fisica dell’istrionico professore, tra Instagram, Facebook, You Tube e TikTok. Un fenomeno che è esploso in pochi anni, da quando nel 2017 Schettini, una laurea in Fisica, docente alle superiori, ha deciso di postare il suo primo video che è diventato oggi virale.