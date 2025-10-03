A lezione di legalità: "La mafia? Uno schifo. Più dignità per il lavoro"

"Che cos’è la mafia?". "Uno schifo". La risposta è dirompente, arriva dalla platea. In forma anonima, attraverso un questionario. Ma è la sintesi perfetta di una giornata che sa di legalità e futuro migliore. La Cisl di Ferrara assieme alla Fondazione Falcone, ieri mattina in una sala Estense gremita da circa 150 giovani delle scuole ferraresi (Einaudi, Bachelet, Vergani e Navarra) hanno gettato un seme, con l’obiettivo di crescere una pianta. Quella della legalità e del lavoro dignitoso. Il segretario generale del sindacato, Giuseppe Tagliavia, sale sul palco sovvertendo i paradigmi della lezione frontale e proponendo una forma di interazione efficace e snella che ha messo i ragazzi al centro della scena da subito.

Dal concetto di sindacato, i valori sui quali impernia la sua attività ma soprattutto un concetto scolpito come monito di coscienza civica. "Si parla di infrangere le leggi – dice – ma questo concetto, che va interiorizzato e sedimentato, va arricchito da un’altra componente altrettanto fondamentale. Rispettare le regole, in tutti i campi, non significa fare qualcosa che arreca un beneficio a noi, bensì all’intera comunità. Al contrario, infrangerle comporta fare un danno agli altri prima ancora che a noi stessi". Ed è dalla profonda convinzione in questo assunto che nascono iniziative come quelle realizzate ieri mattina. Fra i ragazzi delle scuole superiori – aggiunge Tagliavia parafrasando Aristotele – "troviamo il terreno fertile per coltivare i valori della legalità e del lavoro dignitoso. Costruiamo, assieme, una speranza". Un auspicio espresso nei saluti introduttivi anche dal prefetto Massimo Marchesiello – che ha ricordato le numerose iniziative che vedono schierato in prima linea proprio l’ufficio del governo con particolare focus sul caporalato – e dall’assessore alla Sicurezza, Cristina Coletti che insiste sul "grande valore rappresentato da iniziative di questo tipo, che sensibilizzano gli adulti di domani a seguire la strada della legalità". La parte più toccante, arriva con la proiezione del docufilm ‘Per amore di pace’ realizzato da Iscos (introdotto da Sarah Alessandroni). Voci, testimonianze, storie. Volti, strazi e bagliori di luce. Un lungo excursus sui problemi legati alle infiltrazioni della malavita organizzata nel territorio non solo ferrarese, ma anche in quello regionale. A queste latitudini, in particolare, è il caporalato che ancora affonda i suoi tentacoli con gli epigoni del male che popolano in particolare il Basso Ferrarese. Nel video, un lavoratore immigrato racconta la sua vicissitudine. È l’odissea di un uomo perbene che si scontra con la prevaricazione e l’esercizio del ricatto da parte dei caporali. È di spalle, non si fa riprendere. È Milena Grassi, segretaria della Fai Cisl (la categoria che tutela i lavori agricoli) che, durante il dibattito (vedi servizio sotto), spiega con grande chiarezza come "il caporalato sia uno dei mali più gravi che affligge il mercato del lavoro agricolo nella nostra Provincia".

Le vittime, per lo più, "sono lavoratori stranieri, ricattati e sfruttati spesso da caporali della stessa nazionalità. Persone non solo sotto-pagate, ma alle quali spesso vengono negati i diritti perché – a fronte di venti giornate lavorate realmente – ne vengono fatte figurare in busta paga solamente tre". Un insulto nell’insulto. Perché quattro giornate, non sono sufficienti per reclamare un diritto. Quello di vivere, con dignità.