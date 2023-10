A lezione di nuove tecnologie. Arriva in città il Punto digitale

CENTO

E’ stato approvato dalla giunta comunale il progetto "Centesi digitali – un punto digitale e cento attività per scoprire e imparare insieme l’uso delle nuove tecnologie", che ha come obiettivo l’accrescimento delle competenze digitali diffuse per favorire l’uso autonomo, consapevole e responsabile delle nuove tecnologie, per promuovere il pieno godimento dei diritti di cittadinanza digitale attiva da parte di tutti e per incentivare l’uso dei servizi online dei privati e delle amministrazioni pubbliche. Obiettivo che potrebbero trovare finanziamento dal bando regionale legato ai fondi Pnrr per il "Digitale facile in Emilia- Romagna" di cui le amministrazioni locali sono co-progettatori. L’avviso regionale prevede per il Comune di Cento l’attivazione di almeno uno sportello di facilitazione digitale, il raggiungimento di un numero di oltre 1.170 cittadini unici serviti dal progetto entro il 31122025 e un contributo massimo di 25 mila euro a sostegno delle spese connesse. Dunque, si prevede di attivare lo sportello di "Facilitazione digitale" nei locali oggi utilizzati dall’ufficio Urp in via XXV Aprile 1, che dunque troverà diversa collocazione, un dipendente comunale sarà il facilitatore digitale ed è prevista anche l’assunzione di un part time fino al termine 25, di attivare eventuali collaborazioni con enti del Terzo Settore, di erogare l’attività formativa anche nelle frazioni così come progetti speciali dedicati alle fasce di popolazione che maggiormente risentono del digital divide cioè giovani (16-24 anni), anziani, stranieri residenti fragili, adulti a bassa scolarità, disabili fisici e popolazione femminile.

"Rappresenta un ulteriore, forte, impulso alla partecipazione attiva della cittadinanza verso le iniziative del Comune per il benessere pubblico – viene spiegato - ma per i fruitori rappresenta anche un’occasione di connessione al tessuto sociale centese e soprattutto italiano, attraverso gli strumenti informatici, elettronici e digitali, favorendo sviluppo di competenze e integrazione tra persone, minoranze, culture ed esperienze diverse". Scopo del Punto digitale, ad esempio, è rendere autonomi nell’utilizzo di identità digitale (Spid), fascicolo sanitario elettronico, PagoPA, sicurezza informatica e altri servizi online accessibili anche da smartphone, in particolare quelli offerti dal Comune di Cento. Sono previsti una decina di corsi online.