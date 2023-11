A lezione di sanità. Una scolaresca in visita al San Rocco

Un luogo dove l’integrazione sociosanitaria è evidente, per un giorno aula di lezione per 15 alunne della classe V S dell’Istituto Einaudi a indirizzo Servizi per la sanità e per l’assistenza sociale. Visita alla Casa di comunità San Rocco di corso Giovecca per una scolaresca che è stata condotta alla scoperta dei servizi comunali dall’assessore alle Politiche sociali Cristina Coletti, insieme alla dirigente comunale del settore Servizi alla persona Alessandra Genesini. Il tour è nato su richiesta dell’istituto "per far comprendere agli studenti la reale integrazione sociosanitaria" ha spiegato la professoressa di Diritto e tecnica amministrativa Mariangela Russo, che, insieme alla collega Antonella Castagnoli, ha accompagnato la scolaresca.