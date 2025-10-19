A lezione di soccorso. Le piazze si riempiono, sui teli si imparano le ’manovre salvavita’

I dati alla mano sono una testimonianza: ogni anno, infatti, sono circa 400 mila le persone in Europa che muoiono per arresto cardiaco improvviso. Il 70% di questi avviene in presenza di altre persone che potrebbero iniziare subito le manovre di rianimazione cardiopolmonare, ma ciò accade solo in circa il 15% dei casi, perché chi è accanto non si sente in grado di intervenire. Una buona formazione permette di salvare delle vite e per questo proprio ieri il 118 è sceso in piazza per sensibilizzare e insegnare a tutti come poter effettuare le manovre necessarie a salvare una vita.

In occasione di "Viva! La settimana per la rianimazione cardiopolmonare" le piazze di Cento, Codigoro, Portomaggiore e Ferrara hanno ospitato infermieri e ambulanze del Servizio di Emergenza Territoriale dell’AUSL di Ferrara. Si è cominciato alle 11 con i saluti istituzionali dell’assessore alle Politiche Sociosanitarie Cristina Coletti: "Ho accolto con piacere questa iniziativa, perché portare avanti questo percorso con il 118 è per noi un onore. Per questo abbiamo iniziato una collaborazione con la Prefettura per investire sul territorio aggiungendo defibrillatori ovunque fosse possibile".

Due parole anche per il Prefetto Massimo Marchesiello, che ha sottolineato come "Ferrara Città Cardioprotetta è importante per il benessere di tutti. A volte basta un attimo per salvare delle vite, quindi oggi celebriamo questa giornata all’insegna della vita, oltre che ringraziare il gesto coraggioso di Samuele Craparotta". Una mossa istintiva avvenuta il 7 febbraio 2024, ma che ha permesso a Matilde di continuare a vivere la sua splendida vita. "Ho sentito che una ragazza in piscina ha sofferto un malore: pensando fosse mia figlia sono corso a soccorrerla. Ho trovato Matilde incosciente e ho subito eseguito le manovre necessarie per tenerla in vita mentre attendevo il 118".

In quei momenti nulla è più scontato, ma la stessa Matilde non può che dire "grazie a Samu, perché grazie a lui oggi sono qui. È importante la tempestività e la preparazione in questi momenti, perciò ci tengo a celebrare il 118 per questa giornata". Da qui la giostra si è accesa, permettendo al cuore pulsante della città di battere nel segno della vita: in molti, infatti, sono accorsi in piazza per ascoltare, vedere e provare in prima persona cosa può significare salvare una persona. "È fondamentale riconoscere come muoversi in questi casi" o "sono contento che queste iniziative siano promosse dal Comune", per poi finire con "oggi giorno si sentono troppe morti a causa di questo male improvviso. La mia presenza qui è dovuta, soprattutto se un giorno dovrò essere io a salvare qualcuno". Questi i pareri di alcuni cittadini presenti, i quali non sono hanno deciso di passare una mattinata alternativa, ma hanno deciso di sposare i valori della solidarietà.