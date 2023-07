A lezione di sopravvivenza, studenti al campo

LAGOSANTO

Si è concluso sabato scorso il Campo scuola nazionale allestito nell’area verde di fronte al circolo Auser di Lagosanto. Un’iniziativa promossa dalla Protezione Civile di Lagosanto che, anche quest’anno, ha partecipato con entusiasmo all’edizione 2023 del progetto nazionale ‘Anch’io sono la protezione civile’, organizzando un campo scuola dedicato ai giovani dai 11 ai 13 anni e offrendo un’opportunità di apprendimento unica per i bambini partecipanti. La presidente Donatella Moretti ha espresso soddisfazione e gratitudine ai volontari della Protezione civile di Lagosanto: "È stato un momento di estrema importanza per la nostra comunità e un traguardo significativo per il futuro dell’istruzione e della formazione dei nostri giovani. Desidero innanzitutto esprimere la mia profonda gratitudine a tutte le cariche istituzionali che hanno onorato l’evento con la loro presenza, e a coloro che hanno lavorato instancabilmente per rendere possibile l’apertura del Campo Scuola Nazionale, che è stato un vero e proprio successo".

All’inaugurazione del 26 giugno avevano presenziato il sindaco Cristian Bertarelli, il vicesindaco Giacomo Esposito, l’assessore Alessia Bulgarelli, il comandante della Stazione locale dei carabinieri Licio Esposito, la presidente del Cadf Maira Passarella, il fotografo ufficiale del campo Claudio Bacchini e don Massimo Cavalieri. Apprezzata l’iniziativa del sindaco Bertarelli in collaborazione con il colonnello Gabriele Stifanelli, attualmente al vertice del V° reggimento carabinieri dell’Emilia-Romagna di Bologna, nonché ex comandante provinciale di Ferrara. All’inaugurazione, infatti, un contingente di carabinieri effettivi del V° reggimento era presente, con la partecipazione del capitano Andrea Coppi (già comandante della compagnia di Comacchio), che ha tenuto una lezione teorica sulla protezione civile, concentrandosi sulle attività svolte dall’Arma in situazioni di emergenza. Sempre il contingente del V° Reggimento ha installato sul campo una cucina da campo in grado di preparare fino a 500 pasti. Durante la settimana di campo scuola, i ragazzi hanno avuto l’occasione di partecipare a simulazioni, esercitazioni pratiche e lezioni teoriche, tenute da esperti del settore. Donatella Moretti ha ringraziato l’Agenzia Regionale di Protezione Civile per l’impegno nel rendere possibile l’iniziativa, e tutti gli Enti (Arma dei Carabinieri, Vigili del Fuoco, Polizia Stradale, Capitaneria di Porto, WWF Ferrara, Comacchio Soccorso, Gruppo Cinofilo Onda Azzurra, Gruppo Sommozzatori Estense, Centro Nautico Volano, Guardie Ecozoofile ENPA) e i volontari che hanno messo a disposizione tempo e competenze.

Valerio Franzoni