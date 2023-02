A lezione di storia per non dimenticare le origini Anna Quarzi dagli studenti dell’istituto ’Montalcini’

Gli studenti del "Rita Levi Montalcini" insieme ai ragazzi dell’Istituto comprensivo per una lezione speciale di storia con la professoressa Anna Quarzi nell’aula magna di Ragioneria, a Portomagigore. Il filo conduttore è che conoscere la storia del passato rappresenta una chiave d’accesso imprescindibile per comprendere la realtà presente; approfondire la storia del proprio territorio diventa un fattore di arricchimento personale per capire le ragioni di chi è stato vittima di una delle pagine più oscure della storia di Ferrara: l’olocausto degli ebrei che ha avuto effetti drammatici nella nostra realtà. L’iniziativa coinvolto le classi seconde dell’Istituto Tecnico e le terze del Comprensivo in un evento di profonda rilevanza storica e umana: un incontro con Anna Quarzi, figura di spicco dell’Istituto di Storia Contemporanea di Ferrara, con la partecipazione anche del sindaco e vicesindaco, Dario Bernardi e Francesca Molesini. Il prestigioso ospito ha ripercorso insieme agli studenti le diverse fasi che condussero molte famiglie di ebrei ferraresi verso la tragica destinazione dei campi di sterminio, dalle famigerate leggi razziali del 1938 fino al 1944, con la deportazione e la morte. Nel corso dell’incontro è stata proposta la visione del toccante docu-film firmato da Leopoldo Gasparotto, "Ferrara e i giorni della shoah", dove viene presentata la Ferrara ai tempi delle leggi razziali e sconvolta dall’occupazione nazista.