A lezione di tradizioni. Tuffo tra cucina e viaggi

Un viaggio nella cucina ferrarese, tra sapori autentici e tradizioni tramandate di generazione in generazione. Questa la base del progetto portato avanti da Sofia Solina, gestore della pagina Instagram e dell’experience Salepepequantobasta, e da Serena Polini, food blogger e content creator di Serefoodetravel, in veste di ‘allieva’ alla cooking class. Entrambe giovani imprenditrici ferraresi, Solina e Polini si sono incontrate e hanno dato vita a questa iniziativa, per raccontare il territorio attraverso i nuovi media e gustare insieme la grande tradizione enogastronomica che caratterizza le nostre terre.