A lezione per ‘Curare i curanti’

Dopo l’interesse manifestato nelle edizioni precedenti, giunge alla terza edizione il corso di formazione ‘Curare i curanti’, promosso dal Serd (Servizi dipendenze patologiche) dell’Usl di Ferrara, in collaborazione con il Sifa (Servizio interaziendale formazione e aggiornamento), e rivolto a professionisti e operatori che lavorano con gli adolescenti. L’iniziativa si articola in quattro incontri in programma oggi, il 24 marzo, 28 marzo e 4 aprile, dalle 14 alle 18, nella sede della Città del Ragazzo in via Don Calabria 13. Verrà suddivisa in due moduli tematici interattivi, un laboratorio corporeo e un ultimo incontro di confronto con un gruppo di esperti, la voce della scuola e le famiglie. L’obiettivo è quello di formare figure professionali che sappiano anche comunicare in modo efficace con i giovani e le loro famiglie, sviluppando le competenze psico-corporee nell’operatore che entra in relazione con adolescenti e giovani adulti. Il corso è rivolto a vari profili professionali che operano esclusivamente con gli adolescenti: psichiatri, psicologi, medici, educatori, insegnanti, terapisti della riabilitazione, fisioterapisti, logopedisti, infermieri, assistenti sociali, operatori delle cooperative e associazioni del privato sociale.