A lezione senza barriere. Ju Jitsu al ’Quadrifoglio’, corso di difesa personale

Al via un corso di difesa personale con la disciplina dello Ju Jitsu, corso dedicato a persone con disabilità motoria. Un’iniziativa unica nel suo genere, divenuta già un ‘modello’ anche a livello nazionale, organizzata dall’asd Csr Jujitsu Italia sezione di Ferrara e da Indaco di Ferrara, con il patrocinio del Comune e di enti sportivi nazionali e internazionali.

Il corso nel centro sociale ‘Il Quadrifoglio’, a Pontelagoscuro, con inizio il 16 ottobre fino al 18 dicembre. Lezioni a cui possono partecipare sia persone con disabilità motoria, i loro ‘caregivers’ e familiari. I dettagli sono stati presentati ieri mattina, in municipio, presenti l’assessore comunale allo sport, il presidente di CSR Ju Jitsu Italia asd - sezione di Ferrara Davide Conti, il rappresentante di Indaco Carlos Dana e Giuseppe Alberti del Comitato Italiano Paralimpico. "Un importante iniziativa – sottolinea l’assessore Francesco Carità – che permette di apprendere tecniche propedeutiche di difesa personale anche per le persone con disabilità motoria". Lo scopo delle lezioni è quello di far capire e provare i principi e rudimenti della difesa personale in situazioni di rischio attraverso tecniche di Ju Jitsu anche a persone con capacità motoria limitata a causa di incapacità invalidante. Questi gli argomenti del corso tenuto dal Maestro Davide Conti assieme a maestri e istruttori dell’asd Csr Jujitsu Italia sezione di Ferrara: "I principi di base della difesa personale, principi di leve e svincolamenti articolari, principi di sbilanciamento forzato del corpo umano. Oltre la conoscenza dei principali punti sensibili del corpo, conoscenza dei modi di percussione e parata, tecniche di difesa da prese, avvolgimenti ed attacchi vari. Infine, tecniche di immobilizzazione; come affrontare lo stress in una situazione di pericolo; approccio comportamentale ad un’eventuale aggressione". Il corso è gratuito e l’associazione chiede ai partecipanti un contributo di 20 euro comprensivo dell’affiliazione all’ente di promozione allo sport che comprenderà una polizza infortuni.

Mario Tosatti