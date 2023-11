A lezioni di musical, un workshop con Barbara Cola

È dedicata al tema del ‘sogno’ la settima edizione di ‘MusicFilm - Festival delle colonne sonore’ che si terrà dal 29 novembre al 2 dicembre, con quattro giornate di formazione, spettacolo e solidarietà. Ad anticipare il tutto sarà un workshop di musical per il cinema condotto da Barbara Cola, oggi e domani, per una ventina di giovani partecipanti (già sold out). Organizzato dall’Associazione MusicFilm in partnership con Made Eventi e Ferrara la Città del Cinema, il Festival gode del patrocinio e del contributo della Regione Emilia Romagna e del Comune di Ferrara.