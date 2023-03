A Lido degli Estensi sospesa per un giorno l’erogazione dell’acqua

Per lavori di manutenzione alla rete idrica, giovedì dalle 8 alle 17.30 verrà sospesa l’erogazione di acqua potabile a Lido degli Estensi. Saranno interessate le vie: D. Alighieri, G. Verga, A. Oriani, L. Capuana, C. Goldoni, V. Alfieri, G. Leopardi, A. Manzoni, G. Belli, G. Parini, U. Foscolo, G. Carducci, viale delle Quercie, via T. Tasso, V. Monti, L. Ariosto, M. D’Azeglio, M.M. Boiardo, S. Pellico, I. Nievo, E. De Amicis, S. Pozzati, A. Fogazzaro, G. Pascoli, G. Zanella, N. Ferroni, G. Giusti, L. Mezzogori, degli Abeti, viale dei Pini, via dei Lecci, Delle Betulle, Dei Castagni, Delle Querce, Dei Tigli, Dei Frassini, Degli Ulivi, Dei Cedri, Panaro, Tanaro, Dora, Mincio, Adda, Ticino, Oglio, Bormida, Po. Potranno verificarsi cali di pressione anche nelle vie e località limitrofe a quelle indicate. In caso di pioggia, l’intervento sarà posticipato.