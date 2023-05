A Lido degli Scacchi interrotta l’elettricità per lavori alla rete

Per effettuare lavori sui propri impianti, E-Distribuzione comunica che giovedì, tra le 9.30 e le 16.30, verrà interrotta l’erogazione di energia elettrica nella località di Lido degli Scacchi. Saranno interessati diversi civici in viale Scacchi e nelle vie Acciaioli, Cima Vignola, Passo Brocon, Bondone, Monte Cadria, Monte Cimone, Monte Rocchetta, Catinaccio, Cima d’Asta, piazza Vittorio Veneto (l’interruzione di energia elettrica interessa i soli clienti alimentati in bassa tensione. Durante i lavori, l’erogazione di energia elettrica potrebbe essere momentaneamente riattivata: pertanto si invitano i residenti a non commettere imprudenze e a non impiegare gli ascensori. Il comunicato completo di E-Distribuzione, nel quale sono riportate vie e civici interessati dalla sospensione del servizio.