A Lido delle Nazioni la rievocazione storica dello sbarco di Garibaldi

E’ un ritorno molto atteso quello della rievocazione storica che oggi andrà in scena al Capanno Cavalieri, nella ricorrenza dello sbarco di Giuseppe Garibaldi sulla costa comacchiese. Era infatti il 9 agosto 1849 quando l’eroe dei due mondi approdava sul litorale dell’attuale Lido delle Nazioni, in fuga dalle truppe austriache. Oggi alle 18.30 sulla spiaggia in prossimità del Capanno si potrà assistere all’arrivo delle imbarcazioni storiche provenienti dalla marineria di Cesenatico, da cui sbarcheranno Garibaldi, Anita, il Maggiore Leggero, e gli altri protagonisti della trafila garibaldina. Seguirà alle 19.00 l’esibizione della Fanfara Garibaldina "P.Setti" di Crevalcore e un momento conviviale con degustazione di marinati locali, cocomeri e vino.

Candida Cinti