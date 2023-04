"A Lido di Volano interventi in ritardo e non efficaci"

Sull’alluvione che ha colpito Volano lo scorso novembre e i lavori eseguiti, abbiamo sentito l’ex dirigente regionale Claudio Miccoli, del Servizio Tecnico di Bacino Po di Volano e della Costa.

Dal servizio di Tgr Emilia-Romagna, nel quale un rappresentante della ditta ha spiegato le opere realizzate, a che punto siamo?

"Sarebbe stato più opportuno fosse il responsabile del servizio regionale competente ad illustrare cosa è stato fatto, dopo il gravissimo episodio del 22 novembre scorso e cosa si sta facendo ora perché il territorio sia messo in sicurezza".

Cosa non va secondo lei?

"Si è parlato unicamente della rotta a Lido Volano, mentre il fatto più grave, e sottaciuto fin dall’inizio, è accaduto a Lido Nazioni, dove l’argine di contenimento a mare si è rotto, facendo defluire nel retrostante Lago delle Nazioni in poche ore circa un milione di metri cubi di acqua di mare, spazzando via tutto e creando i presupposti per un danno ambientale di cui vedremo solo tra qualche tempo le reali dimensioni".

Cosa è successo?

"Quella rotta, a differenza di quanto affermato dalla ditta, non è stata chiusa subito ma lasciata aperta per oltre due giorni, concentrandosi anche qui con un certo ritardo, su quella a Lido Volano località Madonnina".

Hanno stanziato fondi per interventi di somma urgenza, giusto?

"Che dovrebbero farsi nell’immediato, però mi dicono che uno di questi interventi è iniziato solo a metà marzo, alla faccia della "somma urgenza". La recente mareggiata, fortunatamente non così forte come quella di novembre, ha peraltro già travalicato l’argine realizzato, cosa che fa temere per l’eventuale ripetizione di un episodio analogo a quello del novembre scorso, peraltro non certo quello massimo statisticamente possibile".

Sull’intervento cosa pensa? "Il rappresentante della ditta ha detto che dietro alla difesa in pietrame è stato messo del geotessile, mentre mi dicono che questo tessuto, indispensabile per evitare fenomeni di filtrazione rischiosi per la stabilità, interessa solo la parte sommitale della difesa per 45 metri. Ma la zona più rischiosa è senza dubbio quella che interessa la parte basale, che sembra priva del geotessile. L’argine è realizzato con sabbia, materiale non certo ottimale per opere di difesa marina che abbiano l’obiettivo della durabilità e di resistenza all’eventuale, e già verificata, tracimazione dell’argine. Il pietrame con cui è realizzata la difesa non sembra quello che usualmente viene utilizzata per le difese marittime".

Quindi?

"Non credo le opere realizzate possano garantire, in modo assoluto e duraturo, il territorio dagli effetti di mareggiate di particolare intensità, obiettivo a cui tendere senza indugi".

cla. casta.