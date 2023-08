A Lisbona un’invasione pacifica "Una grande festa con tanti italiani Così aspettiamo di vedere il Papa"

di Federico Di Bisceglie

FERRARA

La gioventù cattolica parla portoghese. E’ "un’invasione meravigliosa". Lisbona è la località in cui è stata organizzata la Giornata Mondiale della Gioventù. L’udienza del pontefice, papa Francesco è l’appuntamento più atteso. Nel frattempo, chi è là, si gode lo spettacolo di "quasi un milione di ragazzi, che fraternizzano". Anche Ferrara ha fatto la sua parte. Sono circa duecento i ragazzi dell’arcidiocesi di Ferrara-Comacchio che, fra treni e aerei, hanno fatto rotta verso la capitale portoghese. La spedizione ferrarese è composta da undici sacerdoti, ‘capitanati’ da don Paolo Bovina e da don Adrian Gabor, responsabili del Servizio di Pastorale giovanile della diocesi di Ferrara Comacchio. Tante, le parrocchie che hanno aderito all’iniziativa: da Sant’Agostino a Massafiscaglia, passando per l’unità Pastorale Cassana-Mizzana-San Giacomo, l’unità Pastorale Perpetuo Soccorso-Quacchio-Santa Caterina Vegri, Vigarano, Santo Spirito, Immacolata Concezione, Pontelagoscuro, San Martino, Bondeno, Santa Maria Codifiume, San Benedetto e il gruppo Scout Ferrara 3. Insomma, di tutto un po’.

L’esperienza, benché l’attesa per le parole del pontefice sia alta, è già entusiasmante. "Un’emozione molto profonda". Dall’altra parte della cornetta, oltre che dell’Oceano, rispondono don Adrian e don Paolo. Ci concedono qualche minuto perché il calendario degli appuntamenti è molto fitto. "Siamo arrivati – raccontano i sacerdoti ferraresi – già l’altro giorno. Siamo alloggiati un una scuola a venti chilometri da Lisbona, con altri gruppi italiani". Domani (oggi per chi legge), è stata organizzata la ‘festa’ dei gruppi italiani. "Sarà una grande festa – spiegano i sacerdoti – che si terrà in spiaggia, non molto lontano dalla torre di Belem. Stasera (ieri, ndr), ci sarà la prima messa ufficiale della rassegna. Poi, il 4, accoglieremo il pontefice nel parco Edoardo VII, a Lisbona". C’è un sentimento positivo che serpeggia, come ci conferma anche una ragazza che è alla sua prima esperienza alla Gmg.

"Il nostro gruppo – raccontano i sacerdoti – è composto per la stragrande maggioranza da adolescenti che per la prima volta affrontano un’esperienza di questo tipo, all’estero". Per i ragazzi è una bellissima novità, benché la pastorale giovanile avesse, nei mesi scorsi, organizzato degli incontri preparatori all’appuntamento portoghese. Anche per don Adrian, quello di Lisbona è il primo appuntamento alla Giornata mondiale della gioventù. Don Paolo invece, è alla sua seconda esperienza. E’ già stato al precedente appuntamento di Colonia. Cosa c’è di diverso in Portogallo? "Devo dire che la cosa positiva è che si respira la stessa aria di fratellanza, di gioia, lo stesso spirito di condivisione – scandisce il sacerdote – però qui è una dimensione diversa. Lisbona è tutto sommato una città dalle dimensioni non particolarmente estese. Per cui, in questi giorni, è letteralmente invasa dai ragazzi. Ed è una sensazione straordinaria, che rende il tutto ancor più carico di significato". Le foto di rito hanno il sorriso stampato nei volti. I ragazzi sono i veri protagonisti. Dal centro alla spiaggia. Uniti, davanti allo striscione ‘Ferrara-Comacchio’.