A luglio nuovo look per i ’Giardini di Cioch’

I giardini di piazza Aldo Moro, detti "di Cioch", sono in trasformazione. I lavori, iniziati un mese fa, dovrebbero terminare a luglio. L’obiettivo è restituire uno spazio rinnovato e funzionale. L’intervento procede a step, mantenendo fruibili alcune aree. La riqualificazione è un progetto voluto dal Comune. A febbraio, Geo Costruzioni Srl si è aggiudicata l’appalto da 330 mila euro. Il sindaco Simone Saletti l’aveva annunciato: "Un altro obiettivo di mandato si avvia al suo compimento – aveva detto – con la riqualificazione dei giardini di Cioch, vogliamo dare nuovo lustro a uno spazio verde centrale, frequentato da famiglie e bambini. I lavori saranno l’occasione per rendere omaggio a Tugnoli". Recentemente, è stato dato in subappalto alla ditta Eagle Service Srl di Cervia la realizzazione della pavimentazione drenante, per 8.400 euro. E’ una ditta specializzata e qualificata e tutto era previsto. Il sindaco Saletti ha espresso soddisfazione: "Tutto sta procedendo per il meglio e l’obiettivo è completare i lavori il più presto possibile. Sono già stati acquistati nuovi giochi e nuove panchine che attendono solo di essere collocate".

"Gli obiettivi della riqualificazione sono molteplici – ha spiegato l’assessore ai lavori pubblici Marco Vincenzi – l’aggiunta di verde arricchirà gli spazi. Tutte le opere sono finalizzate ad una maggiore fruibilità dell’area. Saranno rifatti i camminamenti. Ci sarà poi collocazione della nuova fontanella e l’installazione di ulteriori giochi per i più piccoli. Il tutto con nuova illuminazione e attenzione alla sicurezza dei bambini mediante la piantumazione di una siepe perimetrale". La riqualificazione si articola quindi in maggiore presenza di verde, migliore fruibilità, nuova illuminazione, più sicurezza per i bambini. L’intervento è finanziato per quasi 200 mila euro dalla legge regionale 41 e per 130 mila euro da concessioni edilizie. Oltre allo spazio fisico, il progetto valorizza la memoria di Antonio Tugnoli, detto "Cioch", un gelataio che percorreva le vie di Bondeno dagli anni ‘50 agli anni ’80 con il suo carrettino motorizzato per vendere i gelati e aveva qui il suo chiosco. I giardini saranno dedicati a lui. Storie di paese che hanno radici, tanto che ancora oggi, dai racconti di genitori e nonni, i giovani chiamano questi i giardini di Cioch.

Claudia Fortini