A Maiero alle 18 l’iniziativa ’Bruciamo il Befanone’

Questa sera a Maiero scatta "Bruciamo il befanone" (foto d’archivio), la manifestazione che tradizionalmente chiude il circuito di iniziative portuensi legate alle festività natalizie. L’appuntamento è per le 19.30 in piazza Elide Ferrari per una festa popolare in occasione di sant’Antonio abato, patrono del paese. Ci sarà la distribuzione gratuita di panini alla salsiccia, pasta al ragù, vin brulè, tè, cioccolata calda e dolci. Inoltre ci sarà una ricca lotteria interna e calze della befana per tutti i bambini presenti.

Al termine, come sempre, ci sarà un allegro rogo del befanone, rito propiziatorio per scacciare i malanni e le malattie del 2024, oltre a scambiarsi gli auguri per il 2025.