A Masi Torello c’è una ’Piazza’ in più: "Ecco il bar che rianimerà il centro"

Ferrara
CronacaA Masi Torello c’è una ’Piazza’ in più: "Ecco il bar che rianimerà il centro"
1 ott 2025
REDAZIONE FERRARA
L’inaugurazione lunedì, oggi l’apertura al pubblico del nuovo locale gestito da tre giovani imprenditori. Il sindaco Neri: "Grazie per aver scelto il nostro paese". Si andrà dalla colazione fino all’aperitivo.

Nel cuore di Masi Torello, oggi c’è una... ’Piazza’ in più. Oggi, infatti, apre la nuova caffetteria-pasticceria in piazza Toschi, proprio accanto al municipio. Il taglio del nastro è andato in scena lunedì sera con il sindaco Samuele Neri, evento che ha visto la partecipazione di numerosi cittadini, curiosi e appassionati di buon cibo, pronti a scoprire le delizie proposte dai tre nuovi titolari.

La Piazza’ – questo il nome del bar – è gestito da Barbara, Stefania e Federico, da anni affermati professionisti nel settore della ristorazione, che hanno deciso di intraprendere un nuovo percorso imprenditoriale portando la loro esperienza e creatività nel cuore del comune masese. La missione è chiara: offrire un luogo accogliente dove gusto, qualità e convivialità si incontrano.

"Grazie – così il sindaco – per aver creduto nel nostro territorio e per aver scelto di mettervi in gioco con un progetto così ambizioso e originale. Iniziative come la vostra arricchiscono la nostra comunità e offrono nuove opportunità di incontro e socializzazione".

La caffetteria-pasticceria, ha ricordato ancora il primo cittadino, vuole diventare un punto di riferimento per tutti i cittadini, offrendo un’esperienza completa e curata nei minimi dettagli. L’orario sarà continuato, dalle 6 alle 20, nel locale sarà possibile trovare caffetteria e prima colazioni, tavola fredda per pranzi veloci, sala tè e aperitivi.

"Barbara, Federico e Stefania hanno voluto creare non solo un luogo dove gustare eccellenze dolciarie e gastronomiche, ma anche un ambiente accogliente, dove ogni cliente possa sentirsi a casa, scambiare due parole, fermarsi per una pausa o trascorrere piacevoli momenti in compagnia".

Da oggi, insomma, ’La Piazza’ apre i battenti per una nuova e grande avventura imprenditoriale messa in piedi da un gruppo di giovani pronti ad animare il centro di Masi Torello.

© Riproduzione riservata

