A Mesola inaugurato il punto prelievi. E oggi tocca a Jolanda

Ieri è stata inaugurata la nuova sede per l’effettuazione dei prelievi ematici rivolta ai cittadini del Comune di Mesola, presso l’ambulatorio degli infermieri di famiglia e di comunità (IFEC) che gestiscono questo nuovo servizio di prossimità nella struttura in comodato da parte del Comune in via Bersaglieri 2b a Bosco Mesola. La sede è stata ristrutturata e adeguata per la nuova attività. A fare gli onori di casa il sindaco Padovani: "Attivare questo servizio di prossimità è un grande risultato per il nostro territorio, fortemente voluto dall’amministrazione comunale dopo l’apertura dell’analogo servizio ad Ariano Ferrarese ad ottobre 2022. Per cui ringrazio la direttrice generale Monica Calamai, tutto il consiglio comunale, il proprietario dello stabile che ha permesso i lavori di ristrutturazione, il responsabile della Comunità alloggio di Bosco Mesola - che ha dato disponibilità per il ritiro dei referti alle persone che non possiedono il Fascicolo Sanitario Elettronico - e gli infermieri di famiglia e di comunità che lavorano in collaborazione con i medici di famiglia. È importante avere un ulteriore presidio assistenziale di prossimità per permettere ai cittadini di Bosco Mesola di rivolgersi direttamente presso l’ambulatorio IFEC per i prelievi evitando degli spostamenti che creano disagi soprattutto nelle persone anziane. Speriamo che al più presto possa essere colmata l’assenza del medico di medicina generale". E oggi alle 11

toccherà a Jolanda di Savoia.