A Micalizzi il ’Premio Anassilaos’ dedicato alla carriera per il cinema

Il critico e storico del cinema Paolo Micalizzi, collaboratore delle pagine ferraresi de il Resto del Carlino, risiedente nella nostra città da oltre 65 anni, ha ricevuto nei giorni scorsi, nella sua città nativa Reggio Calabria, il Premio Anassilaos alla carriera per il cinema. Il premio gli è stato consegnato nella Sala Federica Monteleone del Consiglio Regionale della Calabria alla presenza del Sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà. A consegnarglielo Antonella Postorino del Consiglio Direttivo dell’Associazione culturale Anassilaos e Anita Nucera Assessore alle politiche sociali del comune di Reggio Calabria. Ad essere premiate altre 23 persone che si sono distinte nel campo dell’Arte, della Scienza, dell’Archeologia, della Storia filosofica e umanistica, dell’economia. Un premio alla cultura come strumento di pace, l’Anassilaos, fondato e presieduto da Stefano Iorfida, che ha luogo a Reggio Calabria da ben trentacinque edizioni e che svolge una funzione di cerniera tra Oriente e Occidente, tra Nord e Sud, costruendo un ponte tra l’Europa e il Sud del Mediterraneo, disegnando un Mediterraneo di pace, economicamente prospero , socialmente stabile. Paolo Micalizzi l’ha ricevuto con la seguente motivazione: "Per aver diffuso la cultura cinematografica attraverso lo studio approfondito delle più prestigiose pellicole mettendo la sua passione a servizio dello spettatore e affrontando e scegliendo un giornalismo che richiede attenzione verso il gusto e i tempi nonché per aver spiegato ai suoi lettori un mondo nel quale, narrazione, azione e ambientazione, si fondono con l’obiettivo di emozionare. Per aver donato, instancabile viaggiatore, prestigio alla città di Reggio Calabria".