A Natale le aziende premiano i dipendenti: "Così li valorizziamo"

È un modo per valorizzare il lavoro dei collaboratori che, quotidianamente, portano avanti le aziende. Ed è per questo che molte delle imprese artigiane (in questo caso abbiamo raccontato tre storie di aziende associate a Confartigianato), hanno deciso di ’premiare’ i dipendenti elargendo loro un contributo economico in occasione delle festività natalizie.

è il caso, ad esempio, di Mimma La Valle presidente dell’omonima azienda di trasporti leader provinciale del settore. "Anche quest’anno – spiega – abbiamo scelto di premiare il lavoro dei nostri ottanta dipendenti, corrispondendo loro una forma di welfare (buoni spesa) in conformità alla normativa vigente. Per cui, ogni addetto, avrà un buono che arriverà entro la fine dell’anno. Anche questo è un modo concreto per valorizzare il loro prezioso contributo alle attività aziendali". L’importo complessivo sarà di circa 40mila euro.

Anche Mauro Bersanetti, titolare dell’Avicola Artigiana, ha scelto la strada dei buoni spesa. "Ormai da anni – spiega l’imprenditore – abbiamo scelto di corrispondere una premialità ai nostri dipendenti. Si tratta di una gratificazione concreta, che serve ad incentivare gli addetti a rimanere in azienda. E, in particolare, a premiare i più meritevoli". Per i 38 dipendenti, Bersanetti ha destinato oltre 26mila euro di welfare.

Artibano Sivieri, l’angelo custode della statua di Savonarola nell’omonima piazza, per gli oltre cinquanta dipendenti delle sue tre aziende (fra cui il ristorante le cui finestre affacciano sul Castello), ha voluto riconoscere una premialità ai dipendenti. "Per me, i miei collaboratori, sono fondamentali – dice l’imprenditore – . Mi sembra il modo migliore per comunicare loro la nostra profonda gratitudine per il contributo indispensabile e insostituibile che ci danno tutti i giorni. In questo modo, anche i dipendenti lavorano come se l’azienda fosse loro".