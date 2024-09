A ottobre rassegne di film restaurati. Celebrati Lars Von Trier e Mastroianni

Lars Von Trier e Mastroianni protagonisti della Sala Estense. Restauri e rassegne proseguono al Cinema Boldini, che anima il cuore di Ferrara anche nel mese di ottobre. La programmazione targata Arci Ferrara, che porta lo stile del Cinema Boldini in Sala Estense, prosegue grazie al patrocinio del Comune e dell’Università. Tutte le proiezioni inizieranno alle 21.15, con apertura delle porte alle 20.30. Arriva per primo in Sala Estense il restauro del film cult di Akira Kurosawa, Yojimbo - La sfida del samurai. "Primo dei due film che Kurosawa ha dedicato al ronin Sanjuro", spiega Roberto Chiesi della Cineteca di Bologna, "La sfida del samurai si svolge nell’era Tokugawa, nel crepuscolo degli ideali e nel caos dei conflitti tra potentati". Il 29 e 30 settembre continua la retrospettiva Als das Kind Kind war, dedicata a Wim Wenders, con le proiezioni di Anselm il 29 settembre e Perfect Days il 30, entrambe in versione originale sottotitolata in italiano. Le novità maggiori arriveranno a ottobre, quando Arci Ferrara presenterà la retrospettiva Qualcosa si diffonde, dedicata a Lars Von Trier. La rassegna inizierà il 1° ottobre con L’elemento del crimine, proseguirà il 2 con Epidemic e si concluderà il 3 con Europa.

Le retrospettive saranno il cuore pulsante della programmazione del Cinema Boldini anche ad ottobre, quando vedremo ’Mastroianni100’, una rassegna di sette film restaurati dalla Cineteca di Bologna per celebrare il centesimo anniversario della nascita di Marcello Mastroianni. La rassegna, in esclusiva, partirà il 7 ottobre con I soliti ignoti seguito da La Dolce Vita, Divorzio all’italiana, 8½, Matrimonio all’italiana, Una giornata particolare e in conclusione Peccato che sia una canaglia. Non è tutto, in quanto ulteriori rassegne e proiezioni verranno annunciate nei prossimi giorni. Tutti i film saranno proiettati in lingua originale, con sottotitoli per le opere non in italiano. I biglietti interi hanno il prezzo di 7 euro e 5 euro quelli ridotti, saranno tutti acquistabili in cassa oppure online con una maggiorazione di 1 euro. Sono inoltre in vendita abbonamenti per le retrospettive.