A palazzo Bellini protagonista l’ironia di Marta e Diego Dalla Via

COMACCHIO

Dopo l’esordio con lo spettacolo di Paolo Cevoli, la stagione di ‘Comacchio a teatro’ (in foto la locandina degli spettacoli) prosegue con il secondo appuntamento. Sabato sera alle 21, il palco della sala polivalente di Palazzo Bellini ospiterà lo spettacolo ‘Le parole non sanno quello che dicono’, scritto e interpretato da Marta Dalla Via e con Diego Dalla Via, realizzato in collaborazione con La Piccionaia. La pièce teatrale con i Fratelli Dalla Via è un lavoro scritto con il candore di un bambino e l’impertinenza di un adolescente, ma recitato con la consapevolezza di un adulto che vuole divertire, e che la stessa autrice e interprete Marta Dalla Via presenta così: "Le vere battute sono quelle che dicono all’imperatore che è nudo. Lui non la prende bene e va su tutte le furie, ma il resto del mondo capisce e squarcia il velo delle illusioni con una risata. Sono per una comicità che crei conseguenze, e non per una che consolidi le convenzioni. Voglio capire fino a dove posso spingere il mio humor linguistico per smascherare le nostre ipocrisie lessicali. Uno spettacolo che è un po’ stand up, un po’ teatro dell’assurdo, in parte corso di difesa concettuale da costruire e arricchire insieme al pubblico sera dopo sera. Le parole non possiedono un cervello e non hanno auto coscienza. Non possono essere buone o cattive perché non sanno quello che dicono. Ma tu?". I biglietti per lo spettacolo si possono acquistare sulla piattaforma Vivaticket, o alla biglietteria aperta a Palazzo Bellini nella giornata di oggi dalle 15 alle 18. Per informazioni, è possibile contattare i numeri 389-1551656 e 349-0807587, inviare una e-mail a [email protected] o visitare il sito internet www.comacchioateatro.it.