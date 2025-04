A Palazzo Bellini si chiude con una commedia Don Chisciotte salva due attori dalla forca

Comacchio a teatro chiude con una delle compagnie più amate dal pubblico. Stasera alle 21, sul palco della Sala polivalente di Palazzo Bellini, saliranno gli attori di Stivalaccio Teatro – Teatro stabile del Veneto che porteranno in scena "Don Chisciotte. Tragicommedia dell’arte", con interpretazione e regia curata da Michele Mori e Marco Zoppello, soggetto originale di Marco Zoppello e dialoghi di Carlo Boso e Marco Zoppello.

Nella pièce teatrale Giulio Pasquati, padovano, in arte Pantalone e Girolamo Salimbeni, fiorentino, in arte Piombino, sono due attori della celebre compagnia dei Comici Gelosi, attiva e applaudita in tutta Europa tra il XVI e XVII secolo. Sono vivi per miracolo: salgono sul palco per raccontare di come sono sfuggiti dalla forca grazie a Don Chisciotte, a Sancho Panza, ma soprattutto grazie al pubblico. Uno spettacolo sul pubblico, per il pubblico e con il pubblico, perché è quest’ultimo che avrà il compito di salvare i due attori dalla morte… e di salvare il teatro.

I biglietti si possono acquistare on-line su Vivaticket. Alla vigilia dello spettacolo, il direttore artistico de’ I Teatri del Delta Massimiliano Venturi, traccia un bilancio della 13esima edizione di "Comacchio a Teatro" che ha registrato grande affluenza: " In parallelo alla stagione serale e a quella domenicale per ragazzi e famiglie, è andata strutturandosi la proposta dedicata alle scuole".