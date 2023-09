A Palazzo Bonacossi riflessioni su principi, ecclesiastici e artisti

Sarà il salone d’onore a Palazzo Bonacossi (via Cisterna del Follo 5) a ospitare da oggi a sabato, il convegno dal titolo ‘Ecclesiastici, intellettuali e artisti al servizio del principe, fra paesi borgognoni e Italia (XIV-XVI secolo)’, frutto della collaborazione fra l’Istituto di Studi Rinascimentali di Ferrara e il Centre Européen d’études bourguignonnes. La partecipazione al convegno come uditori è gratuita per tutti gli interessati. Informazioni e programma sono consultabili sulle pagine social dei Musei di Arte Antica del Comune di Ferrara o sul sito web dei Musei.