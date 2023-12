A Palazzo Bonacossi si parla di Guercino

Il gruppo ’Caschi Blu della Cultura’, con il patrocinio del Comune, oggi alle 16 a Palazzo Bonacossi - via Cisterna del Follo 5 Ferrara - organizza la conferenza dal titolo ’Guercino e la sua bottega tra Barocco e Classicismo’ a cura della professoressa Lucia Bonazzi. Lucia Bonazzi, docente di storia dell’arte al Liceo Classico ’Minghetti’ di Bologna. Laureata in lettere moderne, ha conseguito il Dottorato di ricerca in scienze e tecnologie per l’archeologia e i beni culturali con una tesi dedicata alla ceramica graffita ferrarese premiata e pubblicata negli Annali dell’Università di Ferrara.