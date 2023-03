A palazzo Crema tra arte e architettura

Ultimo appuntamento con il Premio Niccolini. Oggi, alle 17, a palazzo Crema, in via Cairoli 13, verranno premiate le opere d’arte visiva e i progetti architettonici che si sono maggiormente distinti in questa XI edizione del Premio. Al termine della cerimonia seguirà, alle 18, l’inaugurazione di una mostra temporanea al piano terra del palazzo, in

cui verranno esposte anche tutte le opere che hanno superato la selezione finale. Nella storia del Premio Niccolini hanno ottenuto tra gli altri l’alloro artisti, come Cattabriga, Orsatti, Virgili, Zucchini, Quilici Buzzacchi, Milani, Vallieri.