A Palazzo del Vescovo la letteratura inglese. Si parlerà della romanziera Jane Austen

Oggi pomeriggio alle 15.30 Maria Chiara Ferretti, già docente di lingua e cultura inglese al Polo Guido monaco di Pomposa, sarà ospite al Palazzo del Vescovo di Codigoro , in occasione dell’appuntamento settimanale con Unicultura, l’Università del Tempo Libero. La docente terrà un conferenza sul tema "Jane Austen: romanziera del suo tempo, scrittrice senza tempo" per la sua grande conoscenza della letteratura inglese che proporrà al pubblico. Appassionata di letteratura inglese, americana, irlandese e francese, Ferretti ha già collaborato, in passato, con la biblioteca, organizzando, tra le altre cose, corsi di lingua inglese e promuovendo, con la collega Maria Clara Faccini, incontri su autrici e figure femminili della letteratura inglese e di quella americana. Per info: 0533-729585 ed e-mail: biblioteca@comune.codigoro.fe.it