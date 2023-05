A Palazzo Diamanti c’è Diorama, gli sguardi sul Rinascimento incrociano le nuove tecnologie

Officina Repost Diorama: le nuove tecnologie delineano nuovi sguardi sul Rinascimento. Oggi, dalle 18 alle 23.30 nella Sala Rossetti, a Palazzo dei Diamanti si terrà Diorama, l’evento conclusivo del laboratorio sperimentale Officina Repost, in cui l’intelligenza artificiale dialoga con l’arte rinascimentale. Ideato da HPO e Silvia Meneghini, ha coinvolto oltre 300 studenti delle scuole secondarie. In concomitanza, è prevista l’apertura serale straordinaria della mostra Rinascimento a Ferrara. Ercole de’ Roberti e Lorenzo Costa. Per saperne di più: [email protected] Per rimanere aggiornati sulle iniziative in programma: www.palazzodiamanti.it.