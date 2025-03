A Palazzo Naselli Crispi, arie e danze alla vigilia di Primavera

Nuovo appuntamento per la rassegna di concerti del Conservatorio di Ferrara, realizzata in collaborazione con il Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, nella splendida cornice di Palazzo Naselli Crispi, sede del Consorzio. Oggi alle 17.30, il concerto, dal titolo ’Antiche Arie e danze alla vigilia di Primavera’ avrà come protagonisti alcuni studenti dell’area antica del Conservatorio Frescobaldi che presenteranno un programma per due voci, clavicembalo e ocarina con musiche di Girolamo Frescobaldi, Marco Uccellini, Guillaume De Machaut, Antonio Valente, Fabritio Caroso, Giovanni Giacomo Gastoldi, Diego Ortiz e compositori anonimi del sec. XVI.

Attraverso la musica rinascimentale e barocca, questo concerto offre un raffinato intreccio di voci e strumenti tra Francia e Italia. Dalle eleganti melodie medievali di Guillaume de Machaut alle vivaci danze italiane del XVI secolo, il programma esplora il fascino della polifonia e delle forme strumentali. Antonio Valente e Giovanni Giacomo Gastoldi ci trasportano nei fasti delle corti rinascimentali, mentre le arie e i madrigali di Girolamo Frescobaldi rivelano la profondità espressiva del primo Seicento. Il programma si conclude con le evocative sinfonie di Marco Uccellini.

Interpreti saranno Sara Galli e Anna Rigotti voci, Doralice Minghetti clavicembalo, flauto e ocarina e Giuseppe Monari clavicembalo. Un’ora prima, senza necessità di prenotazione, una visita guidata gratuita di Palazzo Naselli Crispi. Ritrovo alle 16.30 nel cortile del Palazzo. I concerti iniziano alle 17.30; l’ingresso è libero fino ad esaurimento posti. Prenotazione al 3338043626.