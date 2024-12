A palazzo Roverella il libro di Magri su ’ Ferrara nel cinema’

Oggi alle 17 presso la Sala estense di palazzo Roverella avrà luogo la presentazione del libro di Carlo Magri, ’Ferrara, città e provincia nel cinema’. L’evento è a cura della associazione ’De humanitate sanctae annae OdV’ e del ’Circolo dei negozianti’. Si tratta di un’opera, quella edita da ’La Carmelina’, nella quale si compie un emozionante viaggio cinematografico attraverso centinaia di immagini acquisite direttamente dalle pellicole, raccolte in 16 sezioni tematiche. Attraverso la consultazione di oltre 120 film, che hanno interessato il territorio ferrarese, si disvela agli occhi del lettore curioso un emozionante e variegato panoroma visivo. Un grande patrimonio culturale portato sugli schermi del mondo intero. Alcuni esempi: gli inizi, con i primi film in bianco e nero del novecento, poi le mura estensi, la città ebraica, una strada nel cinema (corso Ercole I d’Este), la città immaginata e costruita altrove, la città vera e i suoi dintorni, poi i film girati nella zona dell’argentano, del centese e infine nel delta. Tanti i registi che hanno ambientato le loro storie usando ad esempio il loggiato dei capuccini o la casa allagata ’cosidetta dell’Agnese’ o Codigoro, Mesola, le valli, Comacchio e i lidi, per tutti questi ed altro nel libro troverete percorsi tematici. Dialogherà con l’autore, anche attraverso la proiezione di evocative e suggestive immagini, Riccardo Modestino. La cittadinanza è caldamente invitata a partecipare.