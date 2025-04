A Palazzo San Crispino c’è ’L’incisore’ di Lombardi

Pomeriggio letterario, domani, alle 16.30 a Palazzo San Crispino, nella centralissima piazza Trento e Trieste di Ferrara, dove sarà presentato ’L’incisore’ (Newton & Compton), il romanzo scritto a quattro mani da Luigi Boccia e dal portuense Nicola Lombardi. Il quale ha pubblicato la prima raccolta di racconti del terrore, Ombre, nel 1989. Si è stabilito per alcuni anni a Roma, dove ha fatto parte del movimento letterario Neo Noir. Ha scritto per la casa editrice Newton & Compton le novelization dei film di Dario Argento Profondo rosso e Suspiria. Ha collaborato col mensile di cultura fantastica Mystero, diretto da Luigi Cozzi. Per le edizioni romane Profondo Rosso traduce testi di saggistica e di narrativa. Nel 2010 per Edizioni XII ha pubblicato il romanzo I Ragni Zingari (con il quale nel 2013 ha vinto il Premio Polidori) e in seguito ha scritto Madre nera (Crac 2013), La notte chiama (Delos 2015, con Luigi Boccia) e La Cisterna per Dunwich Edizioni nel 2015. Dal 2012 è membro dell’Horror Writers Association. Nel 2017 l’edizione inglese di La Cisterna (The Tank) è stata selezionata tra i Preliminary Ballot del Premio Bram Stoker ossia la lista delle dieci opere segnalate dai membri della Horror Writers Association che sono eleggibili per le nomination finali. Il nuovo libro è un romanzo storico a tinte noir ambientato a Firenze alla fine del Seicento. Siamo nel 1679, Flaviano Altobrandini – rifugiatosi nel capoluogo toscano per paura di ritorsioni da parte delle forze pontificie – viene nottetempo convocato d’urgenza a casa di Paolo de’ Medici. Il nobile affida a Flaviano il compito di indagare su alcuni delitti commessi da un misterioso individuo che la cronaca popolare ha già battezzato l’Incisore, per via delle oscure pratiche chirurgiche a cui sottopone le sue vittime. Esiste un filo rosso che pare collegare le vittime, una pista che conduce a un noto medico e alchimista, Ermete Moraldi, scomparso quindici anni prima in un incendio.