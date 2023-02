A Palazzo Zardi la riunione locale di Confagricoltura

Venerdì 3 febbraio si è svolta a Copparo, negli spazi di Palazzo Zardi, la riunione zonale di Confagricoltura Ferrara per i soci delle delegazioni di Berra, Copparo e Tresignana. Dopo l’introduzione del presidente della delegazione di Copparo, Gian Luca Cenacchi, i saluti del presidente della delegazione di Berra, Michele Bellettato, e del componente di giunta, Sergio Guidorzi, si sono susseguiti gli interventi del sindaco di Copparo, Fabrizio Pagnoni (foto), del presidente di Agrifidi Ferrara-Modena-Reggio Domenico Muraro, del presidente di Confagricoltura Ferrara, Francesco Manca, del direttore Paolo Cavalcoli, dei funzionari Germano Zecca e Lorenzo Zibordi. Erano presenti gli assessori all’agricoltura del Comune di Copparo Bruna Cirelli e del Comune di Tresignana Maria Letizia Viviani. "L’incontro - afferma il primo cittadino copparese - ha evidenziato come, in uno scenario internazionale ancora molto complesso, si inseriscano il perdurare della difficile situazione legata al cambiamento climatico e alle sue brusche variazioni; con la necessità di una forte reazione in difesa delle nostre produzioni nazionali".