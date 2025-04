"A Pasqua?. Con i parenti"

Alcuni cittadini, però, scelgono la famiglia e i parenti più stretti, come Mattia Chierici che sorride e dice: "Per questa festività saremo dai genitori della mia compagna Giulia. Quindi sfatato il detto ‘a Natale con i tuoi e a Pasqua con chi vuoi’. Credo che mangeremo piatti classici previsti come da tradizione in questo periodo". Mattia Chierici e Giulia aggiungono: "Una volta trascorsi i momenti conviviali di Pasqua, abbiamo previsto di trascorrere Pasquetta con amici e in compagnia, in modo da passare alcune ore di spensieratezza. Guarderemo anche le previsioni meteorologiche per capire come organizzarci al meglio".