A passeggio nella biodiversità

Un’occasione per riflettere su quanto l’impronta ecologica dell’essere umano sul nostro pianeta sia diventata profonda e pesante. Il destino è nelle nostre mani. Si è parlato del territorio, delle Vallette Di Ostellato e di biodiversità. Va in archivio con una grande partecipazione "Ci mettiamo il cuore per l’ambiente e per il pianeta", manifestazione che si è conclusa con una splendida passeggiata all’oasi delle Vallette Di Ostellato con una guida strepitosa, Angela Bellini. Entusiasta il sindaco di Ostellato, Elena Rossi: "Grazie a tutte le associazioni ostellatesi che hanno partecipato, grazie a Paolo Calafà e alla Pro Loco di Ostellato per l’ospitalità, grazie agli sponsor, a tutta la giunta e ai consiglieri, alla mia segretaria Claudia Rolfini, all’istituto comprensivo di Ostellato, all’Istituto Navarra Ostellato. Stiamo già pensando all’organizzazione della terza edizione della rassegna e al tema a cui sarà dedicata".