A passo di danza per la Romagna

La Romagna riparte a passo di tango. Oggi, alle 21, l’agriturismo Lama di Valle Rosa ospita la milonga ‘Insieme per la Romagna’, con musica selezionata dalla dj Paola Rossi. ll ricavato per sostenere una delle associazioni operanti nelle aree colpite dall’alluvione. "Proponiamo – spiega Isabella Fusi dell’associazione La Divina Tango Club che organizza l’evento – una serata ‘piena di abbracci’, cui parteciperanno tante scuole, unendosi in una ronda dei maestri romagnoli provenienti da tutta l’Emilia-Romagna, tra i più noti e apprezzati". L’agriturismo in via Sgarbata 103.