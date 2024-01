A Penzale costituto nuovo seggio elettorale

CENTO

Il Comune annuncia la costituzione di un nuovo seggio elettorale a Penzale che avrà il numero 31 e sarà nella sede elettorale della Scuola Primaria di Penzale. Attenzione che cambia solo il numero della Sezione di assegnazione, ma non cambia l’edificio-sede di seggio. Al fine di ridurre i tempi di attesa e migliorare le operazioni di voto sia per gli elettori che per gli operatori, si è proceduto a costituzione un nuovo seggio elettorale nell’area di Penzale, nella Scuola Primaria di Penzale, Via Prato Fiorito 78. "Per le cittadine e i cittadini della zona di Penzale non ci saranno sostanziali modifiche, in quanto l’edificio di riferimento rimane sempre quello delle scuole primarie - commenta l’assessore ai servizi Carlotta Gaiani - ma l’introduzione di un nuovo seggio con il numero 31, semplificherà le operazioni di voto. La scelta è infatti dettata dall’aumento di popolazione che il quartiere di Penzale". A partire da questa settimana, la cittadinanza interessata riceverà tramite posta un’etichetta adesiva da apporre sulla tessera elettorale già in possesso. L’etichetta riporterà le informazioni relative al nuovo seggio e alla sede in cui recarsi a votare.

Le vie interessate: Via Paolo Antonio Barbieri, Via Pina Agostini Bitelli, Via Arrigo Boito, Via Alessandro Candi, Via Dei Ciclamini, Via Dino Fabbri, Via Augusto Fava, Via Fratelli Rosselli, Via Giovannina (numeri dispari dall’1 al 9), Via Renato Guttuso, Via Ugo Martelli, Via Pietro Mascagni, Via Quattro Novembre (numeri pari dal 16 in avanti), Via San Biagio, Via San Giorgio, Via San Isidoro, Via San Petronio, Via San Pio Da Pietrelcina, Via Luigi Tenco. E’ possibile chiedere informazioni all’Ufficio Elettorale al numero 051 6843317–321–335.