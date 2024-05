A piedi contro le mafie. Il racconto di Donata

COMACCHIO

A Comacchio si è tenuta la Camminata della Legalità: un evento che rientra all’interno del progetto di lotta alle mafie volto all’educazione alla legalità, cofinanziato dalla Regione Emilia Romagna, promosso ed organizzato dall’Assessorato alle Politiche educative. Diversi i momenti che hanno caratterizzato l’iniziativa, a cominciare dai pensieri e dalle riflessioni che sono state condivise da ragazzi e ragazze del consiglio comunale dei ragazzi, dal gruppo progetto "Un lavoro tira l’altro" dell’istituto superiore Remo Brindisi e dal centro di aggregazione Circauncentro. Toccante e significativa, inoltre, è stata la testimonianza di Donata Bergamini, sorella di Denis Bergamini, che ha incitato il pubblico a lottare per la giustizia, durante il momento di riflessione che è stato organizzato in collaborazione con l’Associazione "Verità per Denis".

L’evento, coordinato da Msp Italia comitato di Ferrara: da parte de il cui rappresentante ha sottolineato l’importanza del fair play e della pratica sportiva quale occasione di inclusione e benessere, è stato accompagnato dalla musica delle orchestre scolastiche degli istituti comprensivi di Comacchio e Porto Garibaldi, seguite dai docenti della Civica Scuola di Musica, che si sono esibiti sulla scalinata del monumentale Trepponti. Per portare il saluto dell’Amministrazione comunale, era presente l’assessore alla Cultura Emanuele Mari. Nell’ambito del Festival della Legalità, lo scorso 13 maggio si è tenuto anche il laboratorio "Vi raccontiamo le mafie" condotto da Alessandro Gallo, accompagnato dalle illustrazioni di Alessandro Donati, cui hanno partecipato gli studenti e le studentesse degli Istituti comprensivi di Comacchio e Porto Garibaldi.

v.f.