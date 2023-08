A piedi o in bici nel Parco, c’è la nuova mappa

COMACCHIO

Uno strumento importante per turisti e visitatori, ma anche per favorire la conoscenza del territorio. È la Carta escursionistica realizzata dal Parco del Delta del Po Emilia Romagna, nell’ambito delle sue attività di promozione a sostegno della fruibilità dell’area protetta, rinnovata e aggiornata rispetto alla precedente edizione di dieci anni fa. La nuova Carta, con un formato 70 x 100, presenta una scala maggiore rispetto alle precedenti edizioni (1:60.000) e si sviluppa su due facciate, ed è tascabile. A presentarla ieri sono state la presidente del Parco del Delta del Po Emilia-Romagna Aida Morelli, affiancata dalla vice presidente, nonché sindaco di Ostellato Elena Rossi, e dal direttore del Parco Massimiliano Costa. Morelli ha innanzitutto tenuto a ringraziare il direttore e i collaboratori dell’Ente impegnati nella realizzazione della Carta, rapportandosi con i nove Comuni (Comacchio, Argenta, Codigoro, Goro, Mesola, Ostellato, Alfonsine, Cervia e Ravenna) che afferiscono al Parco. "Il valore di questa carta consiste primariamente nella presentazione di un’area unica, protetta a Parco, che dispiega, nella sua unicità, le infinite occasioni di scoperta – ha spiegato la presidente del Parco –. Per questo la sua realizzazione è stata una priorità: l’impegno all’aggiornamento dei contenuti, operato in sinergia con le municipalità coinvolte del territorio, ha permesso la riedizione di un prodotto informativo complessivo che contiene indicazioni sulle emergenze artistiche, storiche e ambientali, una narrazione, un racconto dell’evoluzione della storia attraverso anche i toponimi".

Chilometri di percorsi in bicicletta, accanto ai siti di interesse naturalistico racchiusi nel Parco: itinerari da realizzare a piedi, percorsi di navigazione in barca, in canoa, i centri visita del Parco, le eccellenze archeologiche e artistiche presenti non solo nei grandi centri, ma anche lungo i percorsi consentono di tracciare le linee del tempo di un territorio giovane e antico insieme. Unicità ambientali che sono state sottolineate dal direttore del Parco Massimiliano Costa: "La Carta è stata realizzata per la prima volta in una scala di rappresentazione che la connota come escursionistica: si tratta di un sistema informativo che permette di leggere il territorio, rappresentando anche le diverse tipologie ambientali (boschi, valli, paludi) prima di andare sui luoghi. Segnala percorsi esistenti, tabellati, ma anche altre possibilità di visita, ad esempio itinerari ciclabili di lunga percorrenza. Riporta anche i monumenti Unesco e altre informazioni che consentono di conoscere la ricchezza del territorio". Come evidenziato dalla vice presidente Elena Rossi, la Carta è "uno strumento che fornisce altre informazioni che si possono integrare con App e supporti digitali, utilissimi. Fornisce una visione di insieme, con tantissime informazioni da leggere, soprattutto per i giovani per far sviluppare l’orientamento ed educare alla conoscenza geografica". Ed anche per questo ha proposto l’organizzazione di iniziative nelle scuole, volte a spiegare caratteristiche e modalità di lettura di una Carta. La mappa escursionistica del Parco sarà reperibile presso i Centri visita del Parco.

Valerio Franzoni