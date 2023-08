A piedi su una spiaggia d‘inverno "Così immagino Il mio canto libero"

di Claudia Fortini

"Spesso suono ad occhi chiusi, ma ho sempre avuto immagini collegate alla musica per metterci più energia. Quando con Lucio Battisti ho inciso ‘Il mio canto libero‘, ho immaginato di camminare su una spiaggia d‘inverno e questa sensazione mi ha dato la forza".

Gianni Dall’Aglio, storico batterista di Lucio Battisti, ma anche di artisti come Adriano Celentano, Patty Pravo, Mina, Mia Martini, Il Volo, per citarne solo alcuni, suonerà questa sera alle 21.30 al bagno Marrakech Beach 55 di Lido di Spina. Nella cornice libera del mare il filo conduttore sarà ‘Anima Lucio‘, insieme a Massimo Luca alla chitarra elettrica e voce e a Bob Callero al basso elettrico, in una serata dedicata alle più belle canzoni di Lucio Battisti del trio che ha affiancato il musicista romano in tutta la sua carriera concertistica e discografica. L‘occasione è rappresentata dalla rassegna ’Tutte le direzioni in Summertime 2023’, manifestazione ideata e organizzata da ‘Il Gruppo dei 10‘. ‘Anima Lucio‘ è già una certezza.

Cosa proporrete al pubblico in questa magica serata che si svolgerà al mare?

"Siamo sempre molto felici di andare ad un concerto organizzato da Il Gruppo dei 10. Con loro siamo sicuri che c‘è un pubblico particolare, attento e di gran gusto. Con grande umiltà e grande coraggio suoneremo le canzoni di Lucio Battisti. E‘ un autore molto difficile. Cercheremo di evocarlo, di ricordarlo con quella personalità artistica che ci ha trasmesso allora e che fa parte oggi del nostro patrimonio musicale, uno dei giganti della musica italiana. Suoneremo tutte le canzoni che abbiamo inciso con lui e che ci hanno visti insieme"

Come si suonava con Lucio Battisti?

"Dando il più possibile quello che di meglio c‘era dentro di noi in quel periodo storico. Con Lucio non era possibile leggere una partitura di musica prefabbricata. L‘arrangiamento ritmico avveniva man mano che ci proponeva idee, e questo avveniva direttamente in sala di incisione. Non c‘erano prove, c‘era la convocazione in studio. In tutte quelle ore, dalla mattina alla sera, una canzone veniva perfezionata al massimo. A volte riuscivamo ad incidere basso, batteria, chitarra elettrica con lui che suonava la chitarra acustica e cantava con una voce guida o poi ancora sovra incideva il pianoforte, di una e anche due canzoni, e questo avveniva in un solo giorno. E‘ sempre stato determinato in tutto quello che faceva, nella sua arte"

Qual era allora lo spirito del gruppo?

" Lucio era molto amico con tutti ma quando si doveva lavorare c‘era quello e basta. Non ti concedeva due errori di seguito. Si lavorava principalmente con la memoria. Imitava con la voce gli strumenti e dovevi farla, interpretarlo subito. Se la proposta che facevamo a lui piaceva, non diceva niente e la metteva insieme al resto che girava intorno a questo bellissimo bagaglio di note creative che nascevano li. Non c‘erano spartiti musicali, solo una grande empatia, per dare il meglio"

Il suo rapporto con la città di Ferrara?

"Ho suonato tante volte qui. E‘ una città che mi ha sempre ispirato simpatia. Avete musicisti fantastici e ho qui grandi amici come Ellade Bandini e Ares Tavolazzi".